Sønderjysk dobbeltmålscorer elsker kampene mod Esbjerg: - Der har altid været lidt ondt blod

Kampene mod Esbjerg er bare noget særligt, mener SønderjyskE's Martin Eskildsen. Han var tidligere på ugen vigtig for sit hold, da han scorede to gange i Rungsted.

- Det er altid noget andet at gå ind til de kampe. Vi føler os veloplagte. Esbjerg kommer til at lægge tryk på, og jeg er sikker på, at det nok skal blive tæt, siger Martin Eskildsen.

- Vi elsker at spille mod Esbjerg. Ærkerivalerne. Jeg ved, at holdet glæder sig rigtig meget. Det samme gør vores fans helt sikkert også. Det er altid sjove kampe. Der har altid været lidt ondt blod, fortæller han.

Målfest i sidste periode

Han og SønderjyskE har noget at have selvtilliden i, efter de i tirsdags slog den forsvarende mester, Rungsted, 5-2 på udebane.

- På en måde var det en forløsning, for vi havde alle indtrykket af, at de sidste to kampe havde været gode, men at det havde været stolpe ud. Vi har ikke kunnet få den ind over stregen, siger Martin Eskildsen.

Mod SønderjyskE lykkedes det fem gange, og for Eskildsen selv lykkedes det to gange. De lyseblå scorede fire af målene i tredje periode.

- Pludselig begynder vi at gå mere direkte på mål og kommer ind og får de billige mål. Det er vi måske ikke lykkedes så meget med i de seneste kampe, siger Eskildsen.

- Det giver en masse tro på os selv, at vi kan se tingene lykkes. Men det hjælper ikke noget, hvis vi falder tilbage igen. Vi skal fortsætte spillet fra anden og tredje periode.