Sønderjyde skal køre endnu et 24-timers løb

Spa: Racerkøreren Nicki Thiim skal deltage i endnu et 24-timers løb.

Den 30-årige sønderborger er nemlig blevet en del af holdet TF Sport, hvor han skal køre 24-timers løbet Spa i Belgien. Det oplyser TF Sport i en pressemeddelelse.

- Nicki er et stort aktiv at have i teamet. Han er en superstjerne og bliver en del af vores stærke line-up, siger Tom Ferrier, der er direktør i TF Sport, i pressemeddelelsen.

Sønderjyden deltog tidligere på året i det mest kendte 24-timers løb nemlig Le Mans. Her udgik danskerbilen dog, da Thiims holdkammerat kørte ind i barrieren og smadrede bilen. Men nu er det altså et nyt løb, han skal prøve kræfter med.

- Jeg ser frem til det. Det er det største GT3 løb i verden, så som GT-kører er det selvfølgelig et af de løb, man gerne vil være med i, siger Nicki Thiim i pressemeddelelsen.

Løbet i Belgien køres i slutningen af juli. Med på holdet er desuden Charlie Eastwood, Ahmad Al Harthy og Salih Yoluc.

- Spa er en ikonisk bane og det bliver dejligt at komme tilbage dertil og kæmpe i et så prestigefyldt race, siger Nicki Thiim i pressemeddelelsen.