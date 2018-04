Sønderjyde hentede ny podieplacering i VM-serien

I det femte motocrossgrandprix i VM-serien MX2 kørte Thomas Kjer Olsen fra Sønderborg sig igen på podiet. Ved grandprixet i Portugal fik han en samlet andenplads, og han holder dermed fast i en plads som nummer tre i VM-serien.

I weekendens to ræs kørte Thomas Kjer Olsen sig frem til en fjerdeplads og en andenplads. I det andet løb var det helt tæt, da Ben Watson på sidste omgang kom helt tæt på sønderjyden. På sidste omgang lå de helt lige, men Thomas Kjer Olsen holdt konkurrenten bag sig og kørte i mål 17 hundrededele af et sekund før konkurrenten.

Det flotte grandprix kommer efter et skuffende grandprix i Trentino i sidste uge, hvor sønderjyden mistede andenpladsen i VM-serien.

- Det føles godt at være på podiet igen, jeg kæmpede en del i Trentino, så at komme her og have en god følelse igen er rigtig dejlig. Jeg prøvede bare at slappe af og køre godt på cyklen. Det var sådan, det føltes hele weekenden. Jeg er rigtig glad for det, og det er dejligt at være på podiet, sagde Thomas Kjer Olsen på pressemødet efter løbet.

Det næste grandprix køres i Rusland første maj.