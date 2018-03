Sønderjyde fik ny podieplads i jagt på VM-guld

VM: Den unge motocross-kører Thomas Kjer Olsen fra Sønderborg, kørte sig søndag til en ny podieplads ved grandprixet i Holland. Dermed er han fortsat nummer to i VM-serien.

Thomas Kjer Olsen skulle følge op på det første grandprix i Argentina, hvor han endte på en samlet andenplads for to uger siden. I Holland var vejret helt anderledes, da der var en hård kulde og sne.

Den 20-årige sønderjyde havde kørt sig frem til en placering som nummer fire i kvalifikationen. Han kørte sig dog yderligere frem og endte på tredjepladsen i begge søndagens løb. Foran ham endte de to KTM-kører Pauls Jonass og Jorge Prado.

- Jeg havde ikke helt samme fart som KTM-drengene denne weekend. Jeg havde generelt ikke den bedste følelse hele weekenden, så at være på podiet er rigtig godt. Det er en svær bane derude, men banefolkene gjorde et godt arbejde i forhold til vejrudsigterne så fantastisk arbejde af dem. Jeg vil gerne takke hele mit team, Rockstar energy Husqvarna, min mor, far, bror og søster, der er her for at støtte mig denne weekend, sagde Thomas Kjer Olsen til Danmarks Motor Union efter podieceremonien.

Med weekendens resultater er Thomas Kjer Olsen fortsat placeret som nummer to i motocross-serien MX2. Sønderjyden er 18 point efter lettiske Pauls Jonass på førstepladsen. Næste grandprix er i Spanien i næste weekend.