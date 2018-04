Sønderjyde blandt favoritterne når DST-serien starter

Også Ole Petersens mor er vigtig for sønnen. Hun bliver dog delt med de andre i teamet, da hun er populær som madmor for alle i teamet.

- Som min far siger, så hellere købe en ny bil og vinde end gå i stå i en gammel og udgå, siger sønnen.

- Min far er årsag til, at jeg i det hele taget kører. Han er der altid for mig, men han blander sig aldrig i, hvordan jeg kører, siger Ole Petersen

Én af de vigtigste personer for Ole Petersens racerkarriere er hans far. Det fortæller sønderjyden i en pressemeddelelse.

Det bliver den fjerde sæson for Ole Petersen, siden han debuterede som 17-årig, hvor det blev til en samlet syvendeplads.

DST står for Danish Supertourisme Turbo. Serien består af stort set ens opbyggede biler, hvor kun det ydre design er forskelligt. Køreren kan derudover vælge mellem en firecylindret turbomotor på to liter og 300 hestekræfter, eller en sekscylindret V6-udgave. Seriens overordnede ambition er, at det ikke er bilen, men kørerens færdigheder, der gør forskellen.Serien køres over syv ræs. Blandt andet køres der på Hockenheim-banen i Tyskland, hvor også Formel1 ligger turen forbi.DST-serien kæmper med DTC - Danish Thundersport Championship - om at være Danmarks førende motorsportsklasse.

Ny medkører

Når DST-serien i weekenden skydes i gang bliver det på sønderjydens hjemmebane Padborg Park. Her hører Ole Petersens team OK Mobil 1 DST til. Sønderjyden får dog en ny medkører på dette års team. Michelle Gatting overtager for Michel Nykjær, der vandt sidste sæson, men ikke stiller op til dette års serie.

De to kører udgør sammen med Carsten Lorenzen fra Haderslev teamet. Hvor Ole Petersen og Michelle Gatting dog er forhåndsfavoritter. De er begge kendt for ikke at lukke andre forbi uden kamp.

- Vi er på én og samme tid kolleger og rivaler. I 2017-sæsonen havde jeg et rigtig godt samarbejde med Michel Nykjær, og vi sluttede treer og etter. Nu må vi se, hvordan det går med Michelle Gatting og mig, siger Ole Petersen.

I et andet stort team, Nymark Racing, stiller Kristian Thorsen fra Lunderskov op. Han fik en uheldig debut i 2017 og fuldførte ikke sæsonen. I en ny bil og i et nyt team skal han nu vise, at han kan køre rigtig stærkt.

DST-serien indledes med Åbningsløbet på Padborg Park med en tidtagning lørdag og tre ræs søndag.