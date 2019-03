Søndag kom belønningen for, at trampolinen er pillet ud af Peter Christiansens støvler

- Han bliver et vigtigt aktiv for os. Vi skal lovprise en ung knægt, som starter for første gang på hjemmebane - man kan mærke hans stolthed - og bare spiller derudad. Det er med til at hjælpe holdet. Han scorer, kommer til chancer og laver en assist. Han er en gammeldags angribertype med et klassisk dansk navn, Peter Christiansen, det ligger lækkert i munden. Det kan jeg godt lide, sagde SønderjyskE-træneren.

Søndag viste Peter Christiansen sig frem med et mål og et oplæg til et mål. Og det betød naturligvis roser fra træner Glen Riddersholm efter kampen.

Et perfekt eksempel

Riddersholm løftede også sløret for, at der ligger mange timers arbejde bag den aktion, Peter Christiansen lavede, da han lagde bolden til rette for Eggert Jonsson ved 2-1-målet. Det 19-årige angribertalent tæmmede bolden, holdt Markus Halsti væk og afleverede tilbage til Jonsson.

- Det er noget, Niels Lodberg træner med ham hver eneste dag efter træning. At han skal blive bedre i sit aflægsspil, for det har da ved gud været elendigt. Man skulle nærmest tro, at der var indbygget trampolin i de støvler. Så det er bare fedt, at belønningen kommer ved, at han arbejder med tingene. Så kan man være afgørende på den store scene. Det er også en cadeau til vores talentudvikling. Det her er et perfekt eksempel for de andre unge, sagde Glen Riddersholm.