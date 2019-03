Smertefri Andy Murray håber på comeback

Den 31-årige tennisspiller Andy Murray har erklæret sig smertefri, efter at han tidligere i år blev opereret i hoften.

Det siger han til et sponsorevent i London.

Murray har døjet med sin hofte siden 2017.

Tilbage i januar i år stillede han op i Australian Open, men tabte i første runde til spanske Roberto Bautista Agut. Briten havde inden den australske grand slam luftet tanken om, at turneringen kunne blive hans sidste.

Men Murray var efter kampen ikke klar til at stille tennisskoene på hylden, og besluttede sig for at lade sig operere for anden gang i karrieren.

Selv om at tennisstjernen ikke længere har smerter, er han i tvivl om, hvorvidt det er muligt at genoptage sin karriere som professionel.

- Jeg vil gerne fortsætte med at spille tennis, som jeg sagde i Australien. Men problemet er, at jeg ikke er sikker på, at det kan lade sig gøre.

- Jeg er meget mere glad nu, end jeg har været de seneste 12 måneder, for jeg har ikke nogle smerter i min hofte nu. Jeg har ellers haft smerter i meget lang tid, siger han.

Tennisspilleren må væbne sig med tålmodighed og se tiden an, før han ved, om han kan spille tennis på professionelt plan igen.

Han afviser ikke at vende tilbage, hvis alt går, som det skal.

- Genoptræningen går langsomt, men ellers går det godt. Jeg må bare se, hvordan det forløber sig. Hvis det er muligt, så vil jeg elske at spille igen, siger Murray, der igennem sin karriere har vundet tre Grand Slam-titler.