Småskrantende Antonsen slider sig i japansk kvartfinale

Badmintonspilleren Anders Antonsen fortsætter de gode takter, som i sidste uge bragte ham til finalen i Indonesia Open.

Ved Japan Open måtte han ganske vist bruge tre sæt over 76 minutter på at nedkæmpe Hongkongs Lee Cheuk Yiu, men Antonsen er nu i kvartfinalen.

Sejrscifrene endte med at lyde på 13-21, 21-15 og 21-16.

Den unge dansker havde svært ved at komme i gang i første sæt. Han fulgte med til 8-9, men herfra trak Lee Cheuk Yiu fra til sætsejr på 21-13.

Omdrejningerne kom en smule mere i sving efter sidebyttet, men Antonsen havde svært ved at lave den pointstime, som kunne give ham lidt luft.

Ved 14-14 var det umuligt at sige, hvad vej sættet ville tippe, men her lykkedes det endelig danskeren at få momentum.

Han tog seks point på stribe og afgjorde kort efter sættet til 21-15.

Antonsen havde tiltvunget sig overtaget, og det fulgte med ind i afgørende sæt.

Fra 6-5 tog han seks point på stribe og cruisede mod avancement, men så kom spilleren fra Hongkong i gang.

Lee Cheuk Yiu kom på 13-15, inden Antonsen igen rykkede fra og afgjorde kampen.

Også Rasmus Gemke er klar til kvartfinalen efter en flot sejr i to sæt over inderen H. S. Prannoy med cifrene 21-9, 21-15.

Senere torsdag skal Jan Ø. Jørgensen forsøge at sørge for en rent dansk kvartfinale mod Rasmus Gemke. Det kræver dog en sejr over Chou Tien Chen, som i søndags slog Anders Antonsen i finalen i Indonesien.

Anden runde blev endestationen for mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje. De tabte 21-23 og 17-21 til All England-vinderne fra 2018, japanerne Yuta Watanabe og Arisa Higashino.