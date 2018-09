Slovakisk forbund: Kompensationsaftale med DBU må vente

En presseansvarlig fra Slovakiet fortæller, at snakken om kompensation fra DBU må vente til næste uge.

Slovakiet vil vente til næste uge med at snakke kompensation med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Der mødte kun 6432 tilskuere op til testkampen i Slovakiet, som vandt 3-0 over et reservespækket dansk landshold, og tilskuertallet var under forventning.

Slovakkerne ønsker dog tidligst at tale økonomi med DBU, når Slovakiet har spillet søndagens kamp i Nations League ude mod Ukraine.

Det fortæller Monika Jurigova, der er presseansvarlig for Slovakiets fodboldlandshold.

- Lige nu fokuserer vi på vores kamp mod Ukraine. En aftale om kompensation fra DBU må vi vente med at fokusere på til efter kampen på søndag, siger hun.

Slovakkerne ærgrede sig over den ringe interesse for kampen, hvor billetprisen tilmed var sat ned til blot en euro.

- Vi havde forventet, at der ville komme mere end 6400 tilskuere, hvis Danmark havde stillet op med deres normale spillere.

- Vi havde heller ikke forventet, at vi kun skulle sælge billetterne for en euro stykket, siger Jurigova.

Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU, lovede Slovakiet en kompensation allerede inden onsdagens kamp.

- Med den beklagelige situation, der er, er det ganske naturligt, at vi i dialogen med Det Slovakiske Fodboldforbund har sagt til dem, at de skal holdes skadefri. Hvordan vi gør det, er en dialog, vi tager bagefter, sagde Jakob Høyer.