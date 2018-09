Slidt badmintonduo melder afbud til store turneringer

Når verdenseliten i de kommende uger samles for at dyste om sejre i China og Korea Open, bliver det uden den rutinerede badmintonduo Mathias Boe og Carsten Mogensen.

Det fortæller Mathias Boe til TV 2 Sport.

- Vi har trukket os fra både Kina og Korea. Vi har brug for mentalt at komme helt oven på efter sygdom og svingende niveau, og så skal vi for alvor få spillelysten tilbage.

- Der skal lægges på i træningslokalet for os begge, siger Mathias Boe.

Herredoublen, der ligger nummer fem på verdensranglisten, har været plaget af uheld og sygdom i den seneste tid.

For nylig meldte doublen afbud til Spain Masters, fordi Boe var ramt af denguefeber. Og i maj meldte de afbud fra det individuelle EM, fordi Mogensen stadig døjede med den hjerneblødning, som han blev ramt af under hold-EM i 2016.

I Japan Open tabte Mathias Boe og Carsten Mogensen tidligere på ugen til hollænderne Jelle Maas og Robin Tabeling, der ligger nummer 34 på verdensranglisten.

Det skete allerede i anden runde af turneringen i Tokyo.