Slankekur skal forvandle Cort til bjergrytter

Magnus Cort har i de seneste måneder forsøgt at tabe sig i håbet om at kunne være med længere i bjergene.

Det er en af de mest bjergrige udgaver af Tour de France i nyere tid, der bliver skudt i gang lørdag eftermiddag, og for rytterne gælder det om at smide alle overflødige gram inden mødet med de stejle skråninger.

Det gælder også for danske Magnus Cort, der bliver en af Jakob Fuglsangs hjælpere, og han er fast besluttet på, at han også skal gøre gavn, når det går opad.

Derfor har den i forvejen trimmede rytter i de seneste måneder været på slankekur. Og han har erfaret, at det er svært at tabe sig, når fedtdepoterne stort set er tomme.

- Jeg har tabt mig lidt efter forårsklassikerne, men ikke så meget, som jeg gerne ville. Jeg håber, at jeg kan smide to kilo mere.

- Jeg har ikke prøvet at tabe mig så meget før. Det kan være, at jeg ikke går hårdt nok til den, siger Magnus Cort, der kommer ind til Touren med en kampvægt, der er et kilo lavere end sidste år.

Som type har Cort altid været en mand til de flade terræner, hvor han er kendt som en dygtig afslutter.

Den slags kræver kraft og muskelstyrke, men målet om at blive bedre op ad bakke kommer til at koste lidt af den velkendte acceleration og fart i opløbene.

Til gengæld fejrede viste han klare fremskridt i bjergene i Critérium du Dauphiné i juni, hvor han blev nummer to i bjergkonkurrencen.

- Jeg har primært ændret kosten, og så er jeg stoppet med at dyrke styrketræning, som jeg ellers har brugt i mange år hele året rundt. Det betyder nok, at jeg har tabt lidt i spurterne.

- Men både holdledelsen og jeg selv ville gerne prøve det. Jeg tror og håber, at jeg vil kunne være med længere i bjergene, end jeg har kunnet før, siger Magnus Cort.

Den nu 26-årige bornholmer vandt sidste år 15. etape af Tour de France. Dermed blev han den første danske etapevinder i ni år.