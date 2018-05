Slagne profiler har nydt VM-rejsen: Fremtiden er lys

Det var så tæt på, at VM-eventyret på hjemmebane også havde fået en eventyrlig slutning.

Ikke en utopisk en af slagsen med storsejre over nationer som Sverige og Rusland og guld om halsen i Royal Arena, for som kaptajn Peter Regin realistisk udlægger teksten:

- Vi er ikke et land, der vinder VM-guld. Det vil vi selvfølgelig gerne, men når vi stiller op til VM, er det med et mål om at nå en kvartfinale.

Og en kvartfinale var indenfor rækkevidde for det danske ishockeylandshold, men festen fusede ud i en kogende Boxen tirsdag aften, hvor holdet tabte 0-1 til Letland og sluttede som en ærgerlig nummer fem i gruppen.

Brast var drømmen om en kvartfinale mod mægtige Sverige i Royal Arena. Brast var drømmen om det bedste danske VM-resultat i historien.

- Når vi ser tilbage på de her uger, synes jeg, at vi kan se tilbage på dem med stolthed over vores indsats. Vi skulle have vundet den sidste kamp, det formåede vi ikke, men selve rejsen har været fantastisk, siger Peter Regin.

Han var med, da Danmark i 2010 nåede historiens første VM-kvartfinale. En bedrift, der blev gentaget i 2016.

Og selv om det ikke gik sådan i år, håber han, at fansene såvel som spillerne selv vil mindes VM med glæde og stolthed.

- Når vi får det her lidt på afstand, kan forhåbentlig både vi, og alle dem, der var her, da vi mødte Tyskland og Finland, huske tilbage på det som en fed oplevelse, siger den danske kaptajn.

- Og forhåbentlig er det de kampe og hele rejsen, man husker tilbage på om ti år og ikke det, at vi tabte til Letland.

Danmark vandt fire kampe og tabte tre ved VM på hjemmebane. 11 point blev det til, normalt er det nok til at udløse en kvartfinalebillet.

Det var det bare ikke i 2018, hvor Danmark stillede med det nok stærkeste VM-hold nogensinde. Turneringen blev højt prioriteret af alle stjernerne i udlandet med et dansk pas i skuffen.

NHL-invasion eller ej næste år eller året efter, så er der grund til optimisme, mener Philip Larsen, der til daglig spiller i den russiske KHL-liga.

- Fremtiden ser lys ud for landsholdet. Jeg kan ikke se, hvorfor den ikke skulle gøre det, når vi har så enormt mange gode spillede, siger han.

Også han har nydt VM-oplevelsen på hjemmebane.

- Den opbakning, vi har fået, og den opmærksomhed, ishockey har fået i Danmark, har været over al forventning.

Danmark har været en del af det fineste VM-selskab siden 2003. Næste år spilles VM i Slovakiet.