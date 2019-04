Herning-Ikast-træner Kristian Kristensen ved bedre end stort set alle andre, hvordan det er at stå overfor Team Esbjerg. Han har ikke kunnet knække koden sammen med sit hold, og han har Team Esbjerg som favorit til at gå hele i denne sæson.

Han håber naturligvis selv på, at Herning-Ikast er i stand til at levere en stor overraskelse i deres DM-semifinaler og få ekspederet Odense ud af guldkampen.

Men når guldmedaljerne og mesterskabspokalen skal overrækkes om en måneds tid, tror han, at Team Esbjergs spillere står klar som de glade modtagere.

- Team Esbjerg spiller rigtig godt lige i øjeblikket, men jeg har faktisk haft dem som min guldfavorit gennem hele sæsonen, fortæller Kristian Kristensen.

Han mener også, at det er en stor fordel for Team Esbjerg, at de har vundet deres slutspilspulje og derfor starter kampene i semifinalen mod København hjemme i Blue Water Dokken og også har hjemmebane i en eventuel tredje og altafgørende kamp.

- Der er altid stor opbakning og en fin stemning her i hallen. Det er et godt hjemmepublikum, og det er et stort plus.

Kristian Kristensen vurderer, at Team Esbjerg har flere strenge at spille på end modstanderne.

- Forsvarsmæssigt kan de stå langt tilbage, men de kan også veksle og møde modstanderen lidt længere fremme på banen, så man ved aldrig rigtigt, hvad de kommer med. Og så synes jeg jo generelt bare, at de har et super fint hold med stor bredde. Der er hele tiden meget at forholde sig til som modstander.