Skuffet Tottenham-manager forventer ingen forstærkninger

Tottenham misbrugte søndag en mulighed for at stryge forbi Liverpool på fjerdepladsen i Premier League, der giver adgang til Champions League.

London-holdet kunne passere Liverpool med en sejr på to mål, men med 1-1 mod Pierre-Emile Højbjerg og Southampton forbliver Christian Eriksen og holdkammeraterne på femtepladsen med 45 point for 24 kampe.

Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, var en skuffet mand efter kampen, hvor han måtte undvære målmand Hugo Lloris og Christian Eriksen, der var ude med sygdom.

- Det er klart, at banen ikke hjalp os. Men det er det samme for begge hold. Kampen var lige, og Southampton skal have anerkendelse, for de kæmpede og spillede godt. 1-1 er fair, siger manageren.

Han siger imidlertid, at han ikke forventer at hente nye spillere for at forsøge at fange Liverpool eller en af de andre hold, der ligger på de fire første pladser.

Både fjerdepladsen, Liverpool, og Chelsea, der ligger nummer tre, har hentet nye spillere i januar. Ifølge britiske medier får andenpladsen, Manchester United, snart tilgang af Alexis Sánchez.

- Det koncentrerer jeg mig ikke om. Jeg ved, at det er vanskeligt at styrke sit hold i denne periode. Hvis der opstår noget, og alle forholdene er rigtige, så måske. Men jeg tager det med ro, siger Pochettino.

Tottenham har de to seneste sæsoner kvalificeret sig til Champions League. I denne sæson er holdet i ottendedelsfinalen, hvor Juventus venter.