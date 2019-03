Skuffet Thomas Müller revser tysk fodboldforbund

Landstræner Joachim Löws beslutning om at droppe Thomas Müller, Jérôme Boateng og Mats Hummels på det tyske fodboldlandshold har efterladt en bitter smag i munden på den førstnævnte af de tre Bayern München-stjerner.

Thomas Müller respekterer valget ud fra et sportsligt synspunkt, men mener ikke, at det blev meldt ud på en ordentlig måde.

- Jo mere jeg tænker på det, jo mere sur bliver jeg over måden, det blev gjort på. Trænerens beslutning har efterladt mig forundret, siger Müller i en video på Instagram.

- En træner må tage nogle beslutninger angående det sportslige, det har jeg ikke noget problem med. Men det er måden at gøre det på, jeg ikke forstår. Mats, Jerome og jeg kan stadig spille på højeste niveau.

- Pressemeddelelsen fra det tyske fodboldforbund og dets præsident (Reinhard Grindel, red.), gjort klar på forhånd, var fra mit synspunkt et tegn på dårlig stil og viste en manglende hensyntagen.

Både Thomas Müller, Jérôme Boateng og Mats Hummels var med på holdet, da Tyskland i 2014 vandt VM i fodbold efter en finalesejr over Argentina på 1-0.

Forinden havde Tyskland udraderet værtsnationen, Brasilien, i semifinalen med hele 7-1.

De tre var imidlertid også med, da Tyskland højst overraskende røg ud af gruppespillet ved VM i Rusland sidste år.

- Jeg vil gerne takke Mats, Jérôme og Thomas for mange succesfulde, ekstraordinære og unikke år, sagde landstræner Joachim Löw, da han tirsdag meldte ud, at de tre spillere ikke længere er en del af landsholdsplanerne.

- Nu er det tid til at sætte kursen mod fremtiden. Vi vil give holdet et nyt udtryk.

- Jeg er overbevist om, at det er det rigtige skridt. De unge vil få den plads, de har brug for i forhold til at vokse. Nu er det tid, til at de tager ansvar, lyder det fra landstræneren.

Hummels og Boateng er begge 30 år, mens Müller er 29 år. De tre Bayern München-profiler har spillet henholdsvis 70, 74 og 100 kampe for Tyskland.