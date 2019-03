Skuffet SønderjyskE-træner revser sine spillere: - De udviste mangel på respekt for modstanderen

- Det er nu, du forventer, at de professionelle spillere skiller sig ud, ikke Daniel Madsen og to 17-årige.

Det er det her, de danske hockeyhold har brugt 40 kampe på at spille sig frem til. I de her playoff-kampe skal man spille, som gjaldt det liv og død. Men det var der kun ét hold, der gjorde fredag aften i Vojens. Og det var Rødovre.

Mangel på respekt

SønderjyskE-træneren savnede den indstilling, som SønderjyskE har vist i kampene mod Rødovre i grundspillet.

- Jeg synes, vores spillere udviste mangel på respekt for modstanderen. Jeg sagde til dem, hver gang vi spillede mod Rødovre i løbet af sæsonen, at det er et hold, der arbejder virkelig hårdt, så vi bliver nødt til at arbejde hårdere. Det gjorde vi i grundspillet, hvor vi vandt fire ud af fem tætte kampe. I de kampe var det os, der blokerede skud. De blokerede flere pucke end os i aften (fredag, red.), sagde den canadiske SønderjyskE-træner.

Når det er sagt, så bemærker han, at det kun var et etmåls-nederlag, og at hans hold trods alt ikke tabte med tre-fire mål.

Han er sikker på, at pletten fra fredag aften bliver vasket af søndag med en bedre præstation.

- Jeg er 100 procent sikker på, at vi er klar søndag. Der er ikke meget, vi behøver ændre på inden søndag. Vi skal bare have holdet til at spille, som holdet normalt spiller. Der er en grund til, at endte som nummer to, sagde Simioni.