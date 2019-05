Skuffet Esbjerg-træner: Vi kiggede alt for meget fodbold

John Lammers mente ikke, at hans hold fortjente mere end et enkelt point mandag aften mod FC Nordsjælland. Jesper Lauridsen savnede energi, og så havde målmand Jeppe Højbjerg måske en fornemmelse af, at han reddede et FCN-forsøg på den forkerte side af stregen i kampens døende minutter.

- Vi får skabt et par chancer, og Petre (Adrian, red.) har muligheden for at skaffe os tre point på en aften, hvor vi kun fortjente et enkelt point. Det er selvfølgelig ærgerligt, men generelt synes jeg ikke, at vores præstation var god nok.

- I første halvleg kiggede vi alt for meget fodbold. I pausen sammenlignede jeg spillerne med publikum. De sad også og så fodbold, men den store forskel var bare, at mine spillere løb rundt nede på banen. Vi manglede power og sad slet ikke tæt nok på Nordsjælland-spillerne, og så smed vi alt, alt for mange nemme bolde væk.

Så nej, præstationen var hollænderen ikke ved at falde i svime over.

- Alligevel kan vi ikke rigtigt brokke os over resultatet. Vi får et enkelt point, og det var vel det maksimale, som vi kunne få ud af det, når vi leverede, som vi gjorde.

Tæt på FCN-scoring

Den opfattelse deler rutinerede Jesper Lauridsen, der mandag aften spillede sin kamp nummer 100 i Esbjerg-trøjen.

- Vi ville rigtig gerne have vundet over Nordsjælland, men jeg synes, at vi kom med for lidt. FCN er jo ellers ikke skræmmende på udebane, men vi havde ikke den bedste dag. Det må vi indrømme. Det er dog stadig ret fantastisk, at vi med tre kampe igen slås med om bronze, så vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få en medalje i en fuldstændig fantastisk sæson, men vi skal også nyde det, sagde Jesper Lauridsen.

Det var fjerde kamp i træk, at Lauridsen og de øvrige hold i de bageste geledder holdt nullet, men det var da godt nok lige ved at gå galt i kampens sidste minutter, hvor målmand Jeppe Højbjerg lige akkurat fik bolden raget væk.

- Måske var bolden inde. Jeg ved det ikke, men lige i det sekund, hvor jeg kommer tilbage og får bolden slået væk, har jeg måske nok en fornemmelse af, at den er inde over stregen. Men jeg ved det ikke. Dommeren dømte ikke mål, og det var selvfølgelig rart. Han (Jakob Kehlet, red.) dømte et meget tvivlsomt mål imod os i en tidligere kamp mod Midtjylland, så måske fik vi lidt den anden vej denne gang. Jeg ved det ikke.

Esbjerg har tre kampe tilbage i mesterskabsspillet. Det er udekampe mod OB og FC Midtjylland samt en hjemmekamp mod mestrene fra FC København. EfB er fortsat placeret på bronzepladsen med to point ned til OB. De tomhold brager sammen i det fynske på fredag.

- Vi frygter ingen. Vi skal over at vinde, sagde jubilar Jesper Lauridsen.