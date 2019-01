Skrøbeligt lår holder Øris tilbage i sprint til bænken

11 minutter og 31 sekunder.

Så meget spilletid blev det til for Nikolaj Øris i mandagens sejr på 26-20 over Egypten ved håndbold-VM.

Muskelskaden i baglåret ser efterhånden ud til at være overstået for Øris, som alligevel skåner sig selv i løbene ud til udskiftningsbænken.

- Jeg vil sige, at når jeg skulle udskiftes, så var det nok kun i løb på 80 procent frem for 100. Jeg skulle lige være sikker på, at det holdt hele vejen ud til bænken.

- Det er i sprint, at baglåret bliver mest udfordret, så jeg mærkede lige lidt efter, hvad det kunne holde til. Og jeg holdt lidt igen på nogle af løbene, siger Nikolaj Øris.

BSV-spilleren er lettet over, at skaden opstod i venstre ben, fordi han som venstrehåndet højre back springer med afsæt fra højre ben, når han skyder på mål.

- Nu sidder det heldigvis i venstre lår, og jeg hopper på højre ben, så jeg er ikke generet af spillet i angrebet. Det er mere de hurtige løb frem og tilbage, jeg kan mærke, forklarer Nikolaj Øris.

I mandagens sejr over Egypten blev det til tre mål på fem forsøg samt tre assister fra Nikolaj Øris, der håber på mere spilletid i onsdagens kamp mod Sverige.

- Jeg håber, at fysikken giver lov til det. Jeg synes, at der var stor fremgang i forhold til den anden dag, hvor jeg ikke kunne spille.

- Jeg var glad for at kunne komme på banen, og at det egentlig føltes okay, lyder det fra Nikolaj Øris.

Samlet set har han spillet to og en halv time i de første syv kampe ved VM med 17 mål til følge.

Danmarks tredje og sidste kamp i mellemrunden mod Sverige spilles onsdag klokken 20.30.