Skotsk fodboldlegende er gået bort

Den tidligere fodboldspiller Billy McNeill, der optrådte 790 gange for den skotske fodboldklub Celtic, er død.

Den skotske fodboldlegende Billy McNeill er mandag afgået ved døden. Han blev 79 år. Det oplyser den skotske klub Celtic tirsdag.

Billy McNeill var i en årrække anfører for Celtic, der blev det første britiske hold, der vandt Europa Cuppen for mesterhold - forløberen for Champions League.

Det skete i 1967 med en finalesejr på 2-1 over italienske Inter i Lissabon.

I de senere år var han ramt af sygdom.

- Han led af demens i en række år og kæmpede bravt lige til det sidste, fortæller Billy McNeills familie via Celtics hjemmeside.

Billy McNeill spillede 790 gange for Celtic over 18 sæsoner. Antallet af kampe er stadig rekord.

Han nåede blandt andet at vinde ni ligatitler i Skotland samt 13 skotske pokaltitler fordelt på to forskellige pokalturneringer i landet.

Desuden spillede Billy McNeill 29 gange for det skotske fodboldlandshold. Han var efter sin aktive karriere også manager for Celtic i to omgange i sammenlagt næsten ti år.

Billy McNeill efterlader sig sin 55-årige hustru, Liz, samt børnene Susan, Paula, Libby, Carol og Martyn.