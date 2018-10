Skjern-anfører er ude i seks uger med knæskade

Bjarte Myrhol har et princip om aldrig at blive båret fra banen. Skjern-spilleren er meldt skadet i seks uger.

Skjern-anfører Bjarte Myrhol er ude i de kommende seks uger på grund af den knæskade, han pådrog sig i søndagens Champions League-kamp mod Nantes.

Det fortæller den norske stregspiller onsdag, efter at han er blevet undersøgt af læger.

- Det er en skade på ledbåndet i knæet, så jeg er meget lettet. Det betyder en pause på omkring seks uger, siger Myrhol til norsk TV2.

Myrhol havde frygtet en endnu længere pause fra håndbolden. Men Skjern-spilleren går glip af flere vigtige kampe.

På landsholdsplan misser han kampene for Norge mod Østrig og Spanien i slutningen af oktober.

Og Skjern må undvære Myrhol til holdets kommende kampe i den hjemlige liga samt i Champions League.

- Det er ærgerligt med de kampe, men det må jeg bare acceptere nu. Jeg føler, at det er positivt, at det ikke var en skade på korsbånd eller menisk.

- Jeg slipper for et indgreb, og der er tale om uger og ikke måneder, siger Myrhol og tilføjer:

- Det er ikke så ofte, jeg er bekymret, men det var jeg denne gang. Knæet gjorde meget ondt og hævede op, så jeg var nervøs for, at det kunne være meget værre, end det viste sig at være.

Skjern skrev søndag på sin hjemmeside, at Myrhol blev båret fra banen efter 34 minutter mod Nantes, men det vil veteranen ikke have hængende på sig.

- Jeg skal aldrig bæres fra banen. Det er et princip, jeg har. Jeg mener bestemt, at jeg gik ud selv, siger den 36-årige spiller, som dog skulle bruge hjælp for at hinke af banen.

Skjern skal uden Myrhol møde Århus Håndbold på udebane i den hjemlige liga onsdag aften. Kampen går i gang klokken 18.30.