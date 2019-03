Skimmelsvamp tvinger landsholdssvømmere væk fra Bellahøj

Flere af de danske landsholdssvømmere skal flyttes til andre svømmehaller i hovedstadsområdet.

TV2 Sport og minby.dk skriver nemlig, at Teknologisk Institut konstateret bakterie- og skimmelvækst i gulvet i det Nationale Trænings Center (NTC), som ligger hos Bellahøj Svømmestadion.

Af samme årsag har Dansk Svømmeunion flyttet næste uges Danish Open og DM Junior fra Bellahøj til Taastrup Svømmehal.

- Vi har desværre en rigtig ærgerlig og ulykkelig situation for alle omkring skimmelsvamp og bakterier i gulvkonstruktionen derinde.

- Det sundhedsmæssige aspekt i det kan vi ikke stå på mål for i øjeblikket, så derfor har vi desværre været nødt til at flytte, siger Lars Green Bach, der er sportschef i svømmeunionen, til TV2 Sport.

Landsholdssvømmeren Daniel Skaaning har mistanke om, at skimmelvæksten hæmmer svømmerne fysisk i den daglige træning.

- Det føles lidt som at trække vejret igennem et filter, så man ikke rigtig får den luft, man har behov for. Når vi gør det, og når vi kæmper mod verdenseliten, så har vi bare ringere vilkår, siger han.

Selv missede Skaaning EM i 2018, og skimmelvæksten kan have været årsagen, mener han.

- For mit vedkommende startede det allerede for et år siden, hvor jeg rent sportsligt missede EM, og efterfølgende fik jeg lavet en masse test på Bispebjerg Hospital, hvor min lungefunktion fra udgangspunktet faldt med næsten 50 procent, siger svømmeren.

Minby.dk skrev torsdag, at fundet af skimmelsvamp betyder, at Bellahøj Svømmestadion lukker fra september.

Derfra skal svømmehallen renoveres i ni måneder for knap 40 millioner kroner, som Borgerrepræsentation i Københavns Kommune har bevilget.