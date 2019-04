Skarpe Vejle kører over Sønderjyske

Søndag sikrede Vejle Boldklub sig en vigtig storsejr på 4-1, da mandskabet hjemme tog imod Sønderjyske i anden runde af nedrykningsslutspillet.

Der var aldrig rigtig tvivl om sejren, da værterne allerede ved pausen førte 3-0.

Sønderjyske fik aldrig spillet til at hænge sammen og lukket af defensivt, mens Vejle var enormt skarpe foran mål.

Resultatet avancerer ikke Vejle i nedrykningspulje 1. Klubben ligger stadig på sidstepladsen med 24 point.

Sønderjyske er fortsat er på tredjepladsen med 29 point og tre point op til AC Horsens på andenpladsen.

Vejle kom bedst ud til kampen, og allerede efter fire minutter kunne hjemmeholdet juble for første gang.

En skidt aflevering i Sønderjyske-defensiven gav en stor chance til Vejle-angriber Kjartan Finnbogason, som vippede bolden på overliggeren. Kantspiller Serhiy Hryn headede riposten i mål.

Efter 22 minutter udbyggede Vejle føringen, da Finnbogason igen slap alene igennem Sønderjyske-forsvaret og afsluttede resolut i det lange hjørne til 2-0.

Udeholdet forsøgte sig med et par løse chancer, men det var hjemmeholdet, der efter 31 minutter igen fik bolden i mål.

Et hjørnespark endte for fødderne af forsvarsspiller Mads Greve, som lige akkurat fik bolden ind over stregen til pausestilling 3-0.

Vejle cementerede allerede fem minutter inde i anden halvleg sejren, da Hryn igen kunne lægge bolden i mål.

Gæsterne fik dog reduceret i det 85. minut, da angriber Peter Christiansen hamrede bolden i mål efter en flot solotur.