Skandaleramt svømmer søger hjælp til alkoholproblem

Den 12-foldige OL-medaljetager Ryan Lochte har været indblandet i flere negative sager de seneste år, men nu er han parat til at søge hjælp.

Den amerikanske stjernesvømmers advokat fortæller ifølge AFP til amerikanske medier, at Lochte har døjet med afhængighed af alkohol, og at han nu vil gå i behandling.

34-årige Ryan Lochte har seks gange stået øverst på podiet ved de fire olympiske lege, han indtil nu har deltaget i, men siden OL i Rio 2016 har han primært trukket negative overskrifter.

Udmeldingen fra advokaten kommer også ovenpå endnu en skidt sag for svømmeren.

I Californien forsøgte han at bryde ind på sit eget hotelværelse, og mindre end et døgn senere var han involveret i en bilulykke i Florida.

Der var dog ikke forlydender om, at der havde været alkohol involveret i bilulykken.

Nedturen for den dekorerede amerikaner startede under OL i Rio for godt to år siden. Og dengang var der til gengæld alkohol indblandet.

Lochte fortalte, at han og tre andre svømmere fra det amerikanske OL-hold var blevet røvet og truet med en pistol. Historien viste sig dog at være en løgn i et forsøg på at dække over deres egen vandalisering på en tankstation, afslørede brasiliansk politi.

Det kostede Lochte en karantæne på ti måneder udstedt af USA Swimming.

Lige nu afsoner han så en 14 måneders dopingkarantæne for at have fået en indsprøjtning uden at have fået en forudgående tilladelse fra antidopingmyndighederne.

Ifølge Lochtes advokat går han også i behandling for sine alkoholproblemer, fordi han stadig drømmer om at kvalificere sig til OL i Tokyo i 2020.