HÅNDBOLD: For første gang siden 2016 har Team Esbjergs håndboldkvinder i denne sæson kvalificeret sig til at spille om DM-guld.

Første finale spilles på hjemmebane i Blue Water Dokken lørdag den 18. maj kl. 16.00.

Og det gælder nok om at være rimelig hurtig ved tasterne for at få billet til guldkampen, hvor modstanderen som bekendt er Herning-Ikast.

Det er i morgen - tirsdag den 8. maj - at du skal være klar. Der åbnes for billetsalget kl. 11.09 og billetterne skal købes på www.teamesbjerg.dk