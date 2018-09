Skadet Thomas Delaney misser Champions League-opgør

En mindre skade forhindrer Thomas Delaney i at tage med Borussia Dortmund til udekampen mod Club Brugge.

Når Borussia Dortmund tirsdag aften tager hul på Champions League-sæsonen ude mod Club Brugge, bliver det uden den danske landsholdsspiller Thomas Delaney på holdkortet.

Danskeren misser opgøret på grund af en skade, skriver Borussia Dortmund på Twitter.

- Thomas Delaney er lettere skadet og er ikke med i Brugge, skriver klubben.

Så sent som i fredags spillede han de første 69 minutter for Borussia Dortmund i 3-1-sejren over Eintracht Frankfurt.

Midtbanespilleren har tidligere haft gode oplevelser, når han har spillet mod den belgiske storklub i Champions League.

I efteråret 2016 scorede han således et drømmemål på langskud, da FC København vandt 4-0 på hjemmebane, mens han i sin foreløbig sidste europæiske kamp for FCK bidrog med et måloplæg i Belgien, hvor FCK vandt 2-0.

De øvrige to hold i Borussia Dortmunds gruppe er Monaco og Atletico Madrid.