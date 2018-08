Skadet Dortmund-dansker går glip af Bundesliga-premiere

Der bliver højst én dansker på Borussia Dortmunds hold, når den tyske fodboldklub 26. august tager imod RB Leipzig i sæsonpremieren i Bundesligaen.

19-årige Jacob Bruun Larsen, der har fået en del spilletid i træningskampene forud for sæsonen, blev torsdag skadet i sin højre fod.

Det skriver Dortmund på sin hjemmeside.

Klubben håber at have Jacob Bruun Larsen tilbage på træningsbanen inden for to uger.

Offensivspilleren var i foråret udlejet til Stuttgart.

Med Jacob Bruun Larsens skade er Thomas Delaney den eneste dansker, der kan komme med for klubben i kampen mod Yussuf Poulsens RB Leipzig.

Jacob Bruun Larsen går også glip af Dortmunds pokalkamp på mandag mod Greuther Fürth.

Den danske teenager kom i 2015 til Dortmund fra Lyngby.

Jacob Bruun Larsen har hidtil kun optrådt en enkelt gang for Dortmund i Bundesligaen.

I foråret fik han fire ligakampe for Stuttgart.