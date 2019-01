Skadet Brøndby-profil sendes hjem fra svensk landsholdstur

Den svenske midtbaneprofil Simon Tibbling er onsdag blevet sendt hjem fra det svenske ligalandshold, der er på træningslejr i Qatar, på grund af en skade.

Han forstuvede foden, da Sverige tirsdag tabte 0-1 til Finland, og nu er det Brøndbys medicinske stab, som skal få ham tilbage i fuldt vigør, inden Superligaen begynder i februar.

Det siger Peter Wettergren, der er assisterende landstræner, til Fotbollskanalen.

- Vi tog beslutningen, da det stod klart, at han ikke kunne træne fodbold. Vi tog kontakt til Brøndbys medicinske stab, og vi synes, det er bedre, at han rehabiliterer derhjemme end her, da han alligevel ikke vil kunne lave noget, siger assistenttræneren.

Han fortæller, at Simon Tibbling var ked af at have fået skaden i sin landsholdsdebut.

- Simon er en 100 procent professionel fodboldspiller, der forbereder sig på den bedste måde, så jeg tror, at han er meget ked af, at han ikke kunne vise sig fuldt frem her.

- Det er meget kedeligt for ham, for han er et fantastisk menneske og en herlig spiller at arbejde med, siger assistenttræneren.

I Sverige betragtes ligalandskampe som officielle landskampe.