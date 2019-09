Skadeschok for Team Esbjerg: Annette Jensen færdig for sæsonen

Playmakeren for Team Esbjerg har revet et korsbånd over i venstre knæ, hvilket holder hende ude resten af sæsonen. Det ærgrer hende selv og hendes træner Jesper Jensen.

Håndbold: Team Esbjerg-playmakeren Annette Jensen kom til skade i en træningsøvelse ved fredagens træning. Her rev hun sit forreste korsbånd i venstre knæ over og beskadiget samtidigt ledbåndet i det venstre knæ. Det betyder, at cheftræner Jesper Jensen må se bort fra hendes kvaliteter resten af sæsonen, og det ærgrer ham.

- Jeg er først og fremmest utrolig ked af det på hendes vegne, men også på holdets vegne. Når man arbejder så tæt sammen i et lille elitemiljø, så kender man hinanden rigtig godt. Derfor ved man også, hvor kede af det folk bliver, og hvor stor indflydelse, det har på deres liv og hverdag det næste år. Derfor bliver man enormt påvirket af det, og det har været et tungt døgn for alle i klubben, siger han.

For Team Esbjerg er det ifølge træneren et stort tab, at Annette Jensen er ude resten af sæsonen.

- Vi havde rigtig gerne beholdt hende, fordi hun har været vigtigt for holdet og spillet på et højt niveau, hvor hun har gjort mange ting rigtigt. Jeg kan heller ikke huske, at hun har misset en træning, og man kunne altid regne med hende. Jeg tror dog, at vi nok skal få det løst, for vi har mange spillere med kvalitet, som nok skal steppe op, så vi får løst udfordringen, siger han.

Selv er hovedpersonen også træt af at skulle sidde ude i et år. Hun havde særligt set frem til at spille Champions League.

- Jeg har aldrig været alvorligt skadet før og har i min karriere forsøgt at opmuntre flere holdkammerater, der har været i samme situation. Nu ramte det mig selv. Jeg vil forsøge at komme i hallen, være en del af holdet og bidrage med, hvad jeg kan, siger Annette Jensen til klubbens hjemmeside.