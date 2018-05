Skader presser Danmark før ny svær VM-kamp

Tror på godt resultat

Trods nederlaget på 0-4 til USA og den nu tyndere trup, så tror de danske spillere på et godt resultat mod Canada.

- Selvfølgelig gør vi det. Ellers var der ingen grund til at spille. Vi ved godt, at vi er underdogs mod USA, Canada og Finland, men det er jo ikke fordi, at en underdog aldrig slår favoritten, sagde Philip Larsen efter 4-0-nederlaget.

Når I taler om at være underdogs i de her tre kampe, går I så også ind med mentaliteten om, at kampene er gratis for jer?

- Nej, slet ikke. Der er ingen gratis kampe i den her turnering. Jeg føler, at vi har en chance for at vinde. Hvorfor skulle vi ikke have det? Vi spiller hver kamp for at vinde.