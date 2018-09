Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen formåede ikke at leve op til deres seedning ved årets udgave af badmintonturneringen China Open.

Det sjetteseedede danske par er færdig i turneringen efter et nederlag i første runde til de useedede indonesere Berry Angriawan og Hardianto Hardianto med cifrene 20-22, 21-11, 16-21.

Efter at have skiftes til at føre gennem den første halvdel af første sæt, trak danskerne fra og gjorde det til 20-16.

De formåede dog ikke at udnyttede nogle af de fire sætbolde, de fik, og indoneserne endte til sidst med at overhale dem bagfra.

Andet sæt blev kendetegnet ved dansk dominans. Kolding og Conrad-Petersen førte fra første point og var aldrig tæt på at blive indhentet.

I det afgørende sæt fulgtes de to par ad. Indoneserne var dog altid et eller to point foran. Ved stillingen 17-16 i indonesisk favør stoppede den danske pointstrøm, og Angriawan og Hardianto tog fire point i træk og lukkede kampen.

Der er dermed kun en enkelt dansk herredouble tilbage ved China Open i form af Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen.

De møder torsdag tyske Mark Lamsfuss og Marvin Emil Seidel i anden runde.

Den danske topdouble med Mathias Boe og Carsten Mogensen er ikke med i turneringen, efter at de i weekenden meldte afbud på grund af sygdom og manglende form.

Tidligere onsdag røg den danske mixeddouble med Niclas Nøhr og Sara Thygesen ud af turneringen med et nederlag i to sæt til et par fra Malaysia.

China Open er som Super 1000-turnering rangeret på næsthøjeste niveau. Kun sæsonfinalen, World Tour Finals, er rangeret højere.