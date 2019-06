Med 19 mål i 45 kampe fik Yussuf Poulsen i den netop overståede sæson for alvor gang i målscoringen i tyske RB Leipzig.

Årsagen til den højere frekvens af bolde, der endte i målnettet, skal dog ikke findes i hverken nye, avancerede træningsteknikker eller en pludselig åbenbaring angående det at score.

- Jeg har bare afsluttet mere. Skudt mere på mål. Jeg tror, jeg afsluttede tre gange så meget i forhold til sidste sæson - jeg har også scoret cirka tre gange så mange mål, så det er ikke fordi, jeg er blevet mere effektiv, siger den 24-årige angriber med et smil på læben.

Poulsen, der igen er en del af landsholdet til Danmarks kommende kampe i EM-kvalifikationen, mener dog også, at han ganske enkelt bare er blevet en bedre fodboldspiller.

- Samtidig synes jeg, at jeg i sidste sæson havde mange kampe på samme niveau som i år. Der var det bare ikke mig, der var i fokus. Der valgte jeg så at sige: Hvad sker der, hvis jeg forsøger at sætte mig selv i fokus i stedet?

Der skete blandt andet det, at Yussuf Poulsen lavede 15 mål i Bundesligaen, hvilket var med til at hjælpe RB Leipzig til en tredjeplads i tabellen.

De mange mål har derimod ikke gjort den store forskel for Poulsen selv.

- Jeg har også været tilfreds med mine tidligere sæsoner. Forskellen er alt det, der følger med - blandt andet at snakke med journalister, siger han.

Den gode sæson - som Yussuf Poulsen selv kalder sin bedste indtil videre i karrieren - har ikke fået ham til at drømme om større klubber i større ligaer.

- Jeg vil mene, at Bundesligaen er i top-3 i verden, og vi har i Leipzig bevist, at vi er en topklub. Nu har vi spillet tre sæsoner i Bundesligaen, og næste sæson skal vi spille i Champions League for anden gang, så vi er ved at være der, hvor vi også kan kaldes en storklub. Det skal bare lige gå op for alle andre, siger Poulsen.

RB Leipzigs succes har også smittet af på danskerens hverdag.

- Man mærker jo generelt euforien. Om det så er på mine eller holdets vegne eller en blanding, ved jeg ikke. Men man kan mærke det i Leipzig, når man går på gaden. Folk er ekstra glade, men det følger jo med succes, siger Yussuf Poulsen.

Han har i sin tid i RB Leipzig scoret 58 mål i 219 kampe.

Danmark møder Irland fredag i Parken. Georgien kommer på besøg samme sted mandag.