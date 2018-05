Simon Kjær går i forbøn for Perus VM-spærrede anfører

Anførerne for Perus VM-modstandere forsøger at overtale Fifa til at ophæve Paolo Guerreros karantæne.

Som det ser ud nu, kommer den karantæneramte anfører for Perus fodboldlandshold, Paolo Guerrero, ikke med til VM i Rusland, men nu får Guerrero støtte fra uventet side.

Anførerne for Perus modstandere i det indledende gruppespil, Danmark, Frankrig og Australien, er således gået i forbøn for Guerrero, skriver nyhedsbureauet AFP.

Danmarks anfører, Simon Kjær, er sammen med Australiens Mile Jedinak og Frankrigs Hugo Lloris medunderskrivere på et brev til Fifa, hvor det internationale fodboldforbund opfordres til at ophæve Guerreros karantæne.

- Efter 36 års fravær vender Peru tilbage til fodboldens ubetinget største scene, og vi mener, at Paolo Guerrero skal have lov til at stå i spidsen for sit land og fejre, hvad der bliver et højdepunkt i karrieren, skriver de tre spillere.

Simon Kjær, Mile Jedinak og Hugo Lloris opfordrer Fifa til midlertidigt at afbryde Guerreros karantæne, så længe Peru fortsat er med i VM.

Fifa idømte 8. december sidste år i første omgang Guerrero en karantæne på et år for brug af kokain.

Senere i december halverede en appelinstans i fodboldforbundet straffen, hvilket betød, at Guerrero kunne deltage ved VM.

Men forrige mandag røg han igen ud i kulden, da Den Internationale Sportsdomstol (CAS) spærrede Guerrero fra at spille fodbold i 14 måneder.

Beslutningen har fået den internationale spillerforening Fifpro til at udtrykke sin støtte til Guerrero forud for et møde om sagen med Fifa.

- Et håb, om at jeg kan spille VM, er dukket op. Det er min store drøm, siger Guerrero ifølge AFP.

Fifpro fremhæver, at Fifa og CAS er enige om, at den 34-årige Guerrero var uvidende om, at han indtog et forbudt stof, samt at det ikke havde nogen præstationsfremmende effekt.

Og derfor er karantænen på 14 måneder ifølge Fifpro "uretfærdig og ude af proportioner".

Guerrero leverede den positive dopingtest efter en 0-0-kamp mellem Peru og Argentina i VM-kvalifikationen i oktober, og karantænen er sat til at tælle fra 3. november sidste år.

Flamengo-angriberen har tidligere hævdet, at han ikke har taget kokain, men at stoffet er havnet i kroppen på anden vis.