Fodboldlandsholdets anfører, Simon Kjær, afviser, at spillerne i forhandlingerne om en ny landsholdsaftale kun tænker på sig selv og ikke på dansk breddefodbold, hvilket direktøren i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm, ellers antyder.

Landsholdsspillerne er glade bidragydere til udviklingen af dansk fodbold og har ingen intentioner om at stoppe med at være det. Det skriver landsholdsanføreren i en mail til Ritzau.

- Vi er stolte af at spille for Danmark og være et landshold, der hvert år genererer mange millioner i overskud til DBU og dermed ud til børn, breddefodbold og talentudvikling.

- Vi som landsholdsspillere er en del af den helhed, og vi kan love, at vi gør alt, hvad vi kan, for at det lykkes at komme på plads med aftalen.

- Vi er enige med DIF's direktør i, at vi skal bidrage til både børne- og ungdomsfodbold. Og faktisk er det en af de rigtig mange positive konsekvenser af de kollektive landsholdsaftaler, som vi har haft med DBU i sidste tre årtier, at det sker.

- Som sagt genererer vi på herrelandsholdet hvert år et stort millionbeløb til DBU, som går videre til børne- og ungdomsfodbold.

- Vi har alle sammen selv været små fodboldpurke i mindre klubber, og selvfølgelig vil vi gerne bidrage til bredden i Danmark. Det gør vi allerede og har gjort det i mange år. Og det vil vi naturligvis gerne blive ved med, skriver Simon Kjær.

Spillerne ønsker ikke, at reklamefremstød i landsholdssammenhæng konflikter med deres individuelle sponsorater med konkurrerende virksomheder til landsholdets sponsorerer.

DIF-direktør Morten Mølholm mener, at spillernes holdning til netop det område kan ende med at true den danske foreningsmodel.

- Spillerne skal ikke rende rundt med en taknemmelighedsgæld resten af deres liv. De skal dog tænke på andet end dem selv og deres pengepung og have blik for, at de er en del af en model og et system, som har givet dem en masse i børne- og ungdomsårene.

- Hvis de her synspunkter omkring kommercielle rettigheder udvikler sig yderligere, bliver det ødelæggende for den danske model. Forbundene får svært ved at få tingene til at hænge sammen, sagde han til Politiken tidligere onsdag.

En ny landsholdsaftale skal på plads senest 1. september, hvis ikke testkampen mod Slovakiet 5. september og Nations League-kampen mod Wales 9. september skal komme i fare for en aflysning.

Simon Kjær understreger, at spillerne ikke har nogen interesse i aflyste landskampe og sanktioner mod DBU fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

- Vores forhandlingsteam mødes med DBU hver dag, og vi arbejder hårdt på at opnå enighed. Vi har hele tiden sagt, at vi som spillere vil spille fodbold, og at vi ikke er interesserede i konflikt og i de kæmpestore konsekvenser, der kan ramme os alle i dansk fodbold, skriver landsholdsanføreren.