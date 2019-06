Simon Kjær: Vi er ikke under pres endnu

Simon Kjær er bitter over, at Danmark smed point mod Irland, men han er fortrøstningsfuld i forhold til EM.

Efter fredagens 1-1-kamp mod Irland har Danmarks fodboldlandshold åbnet EM-kvalifikationen med to point i to kampe, men alarmklokkerne ringer ikke endnu.

Det siger landsholdets anfører, Simon Kjær, der understreger, at der til gengæld ikke er råd til et pointtab mandag mod Georgien.

- Det er for tidligt at tale om, at vi er under pres. Men selvfølgelig havde det da været bedre, hvis vi havde slået Irland. Men vi har før vundet i Dublin, så troen og optimismen har vi stadig. Vi ved, at vi er et godt hold, der kan spille fantastisk fodbold, og vi har nogle fantastiske spillere.

- Men der skal tre point på kontoen mandag. Det er meget simpelt, siger Simon Kjær.

Danmark har to point for to kampe, Schweiz har fire point for to kampe, mens irerne topper gruppen med syv point for tre kampe. De to bedste hold kvalificerer sig til EM.

Da Danmark i marts vendte 0-3 til 3-3 i Schweiz, var der stor glæde over det ene point. Fredagens point mod Irland var til gengæld ikke noget af fejre efter et hav af brændte danske chancer.

- Vi tabte 1-1, selvfølgelig gjorde vi det. Ligeså høje vi var i Schweiz, ligeså bitre er vi nu. Det var fantastisk at være tilbage i Parken, hvor der var en fantastisk stemning, og så er det da utrolig bittert, at vi ikke kunne give folk et smil at gå hjem med.

- Fodbold bliver afgjort i felterne, og de scorede på en dødbold seks minutter før tid, selv om vi havde spillet kampen, som vi havde ønsket, håbet og forventet, siger Simon Kjær.

Pierre-Emile Højbjerg scorede for Danmark efter 75 minutter, mens Shane Duffy efterfølgende udlignede for Irland.

Det var Danmarks femte møde med Irland siden november 2017. I modsætning til de fire tidligere møder havde Irland fået ny landstræner i form af Mick McCarthy.

Trænerskiftet har gjort irerne en tand mere aggressive og offensive, men der er ikke sket en revolution, vurderer Kjær på baggrund af fredagens kamp.

- Deres system var forandret, men overordnet set prøvede de på at stå lavt og kompakt, og det forstår jeg 100 procent. Hvis de stod højere på banen og ville spille fodbold mod os, så ved de godt, at vi har bedre fodboldspillere på det parameter.

- Men de er svære at slå fysisk, og de er kendt for deres vilje, for de giver sgu ikke op, men bliver ved med at arbejde benhamrende hårdt. Derfor fik de, hvad de kom efter, siger Simon Kjær.