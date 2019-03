- Jeg vil altid kunne huske, hvilken dato kampen var.

Sådan lyder det fra fodboldlandsholdets anfører, Simon Kjær, efter at han tirsdag på sin 30-års fødselsdag var med til at hente en schweizisk 0-3-føring i kampens døende minutter, så Danmark fik 3-3 og et point med hjem fra EM-kvalifikationskampen.

- Ja, det var sådan en kamp, hvor man blev mere end et år ældre, men nu endte resultatet, som det gjorde.

- Det kunne også have været en forfærdelig aften. Nu er det en glædelig aften, og jeg tror også godt, I kan forestille jer, hvilke smil der var på læberne dernede (i omklædningsrummet, red.).

- Det er sjovt nogle gange, hvordan følelser kan ændre sig i løbet af så kort tid. Det er sgu dejligt, og det er derfor, vi elsker spillet, siger Simon Kjær.

Han betegner hele kampen som en rutsjebanetur og medgiver, at danskerne nåede at blive frustrerede, før det vilde comeback blev skudt i gang.

- På mange tidspunkter i anden halvleg følte jeg egentlig, at vi havde styr på det. Ved 0-2 havde jeg hele tiden en fornemmelse af, at hvis vi fik en kasse, så fik vi momentum, og så kunne vi blive ved med at køre på.

- Ved 0-3 begyndte man også at blive realist, og så skulle der tilfældigheder og noget held til. At vi så fik det, er fantastisk.

- Et mål kan gøre mange ting. Det gjorde, at de stoppede med at spille deres spil, som de havde gjort hele kampen. Det gav endnu mere brænde til bålet, og vi blev ved med at køre endnu mere på.

- Vi vidste, at hvis vi lavede en pind mere til 2-3, så ville det blive endnu værre for dem, siger Simon Kjær.

Ligesom i slutfasen af torsdagens comeback i Kosovo var Simon Kjær selv gået med helt frem i slutminutterne for at skabe ravage.

Efter Mathias "Zanka" Jørgensens scoring i det 84. minut, reducerede Christian Gytkjær yderligere fire minutter senere, mens Henrik Dalsgaard fuldendte comebacket i tillægstiden.

Dermed holdt landsholdet liv i stimen af ubesejrede kampe, så den nu er oppe på 26 kampe i træk uden nederlag i ordinær spilletid under Åge Hareides ledelse.

Spørgsmål: Føler I jer uovervindelige?

- Både og. Vi skal også lære at kampen. Vi skal ikke ud i små 40 minutter igen, hvor vi bare løber efter bolden. Det skal vi lære af, siger Simon Kjær.