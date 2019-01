Herning: - Sander Sagosen er en komplet håndboldspiller. Han har ingen deciderede svagheder, men hvis man går hårdt til ham, bliver han sur, og det er på den måde, vi skal stoppe ham.

Det siger Simon Hald, tidligere holdkammerat med Sander Sagosen i Aalborg håndbold.

- Sander Sagosen er en af verdens bedste håndboldspillere. Han er blevet valgt til verdens bedste af mediet Planet Handball, og han er utrolig stærk mand mod mand. Man skal bruge halvanden mand på at stoppe ham, så det er vigtigt, at vi har opbakningen klar, siger Simon Hald.

- Han er god til at tage styringen, og han er god til at slippe fri. Han var en fantastisk spiller for os i Aalborg, og han er blevet endnu bedre, efter at han er kommet til Paris St. Germain. Han har fået mere rutine i Paris, og han bliver bedre og bedre.

- Vi fik lov at beholde ham en ekstra sæson, inden han tog til Paris, og her blev vi dansk mester, ikke mindst på grund af ham.

- Uden for banen er han en fin fyr. Han deltog også i det sociale liv i Aalborg, og der er masser af fest og farver i ham. Jeg glæder mig til at hilse på ham igen, siger Simon Hald.

Mads Mensah oplevede også et dansk mesterskab i Aalborg, men han nåede ikke at blive holdkammerat med Sander Sagosen.

- Nej, jeg var i Aalborg, før han kom, og jeg har aldrig spillet sammen med ham, men jeg har spillet mod ham i landskampe, og for mig er han blandt de 10 bedste spillere i verden. Hans største styrke er, at han er meget fintestærk, og så er han hurtig på fødderne, påpeger Mads Mensah.

Danmark får ikke Henrik Toft Hansen, der er klubkammerat med Sander Sagosen i Paris St. Germain, med mod Norge.

- Henrik Toft er begyndt at træne håndbold, og der er håb om, at han kommer tilbage, men han er ikke klar til at spille mod Norge, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Casper U. Mortensen håber at blive klar.

- Jeg tager en dag ad gangen. Der er en chance. Da jeg spillede i Viborg, flækkede jeg menisken og var ude i seks måneder. Denne gang er menisken ikke flækket, og det er i det andet knæ, så jeg håber, jeg kan være klar til torsdagens kamp, siger Casper U. Mortensen.