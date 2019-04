Simioni efter nederlag: - Vi har ikke den målrettethed, vores modstandere har

- Jeg ved det ikke. Måske var nogle af spillerne overtændte. For meget adrenalin. Måske var nogle nervøse i en fyldt arena. Så kan man komme til at lave fejl.

SønderjyskE: Det var ikke godt nok, og Mario Simioni er klar over det. SønderjyskE-træneren sagde efter nederlaget til Rungsted, at ansvaret skal fordeles på alle.

Mere målrettede

Mario Simioni påpeger, at SønderjyskE også var bagud 0-2 i kampe til Rødovre i kvartfinalen, og at det ikke er slut endnu. Men han ved også, at Rungsted er et bedre hold.

- De viser det lige nu. De er meget målrettede. Jeg ser ikke den målrettethed på vores hold, som modstanderen har.

- Mange af vores spillere sagde, at de ikke spillede deres bedste kamp fredag i Rungsted, men jeg synes, at nogle af vores spillere spillede endnu værre i dag, sagde Mario Simioni, der klandrede sine spillere for at lave fejl og ikke skabe nok chancer.

- Der er arbejde at gøre, og vi har en bakke foran os nu.

- Efter 40 minutter havde vi kun haft otte skud. Det er åbenlyst ikke godt nok.