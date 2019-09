Simioni & Co. sejrede i en hæsblæsende kamp

ISHOCKEY: Så er der da noget ved at være til ishockey.

Esbjerg Energy og SønderjyskE gav hinanden og de 3169 tilskuere en fantastisk kamp, da de fredag aften mødtes på isen i Granly Hockey Arena.

Kampen bølgede frem og tilbage, og det kunne helt bestemt være gået begge veje, men holdene måtte helt ud i en omgang straffekast før afgørelsen faldt.

Her formåede SønderjyskE's Josh McDonald som den eneste mand at score, og så blev han matchvinder.

En herlig hockeyaften, hvor der var gang i den fra første minut.

Selvom en af Esbjerg Energys ismaskiner - de såkaldte zambonier - mistede pusten kort før kampstart og matchen derfor måtte udskydes i 10 minutter - kom hjemmeholdet på isen med fyldte lunger og masser af energi.

Det var ensrettet trafik ned mod Nicolaj Henriksen i SønderjyskE-buret, der jo som bekendt vinkede farvel til barndomsklubben Esbjerg i sommerpausen for at prøve lykken hos Mario Simioni & Co. i Vojens.

Og der var gevinst for Energy allerede efter godt tre minutters spil, da nyerhvervelsen Valdemar Ahlberg fik scoret fra en halvspids vinkel. Helt bestemt et flot angreb og en fin afslutning i en situation, hvor SønderjyskE-holdet havde vovet sig for langt frem, men det var bestemt en puck, som Nicolaj Henriksen burde have snuppet.

Kort efter var det faktisk også tæt på at blive 2-0 til Energy, da Trevor Cheek pludselig fik en stor mulighed, men målmand Henriksen var på plads.

Derefter kom SønderjyskE bedre med, og de 200-300 medrejsende fans nåede lige at juble et sekund eller to, da pucken blev sendt ind i Energy-nettet, men dommerne mente, at Daniel Nielsen var offside i målfeltet - og så var det altså stadig 1-0 til hjemmeholdet.

Det var det også efter de første 20 minutter, men perioden blev lige lukket med en kæmpe chance til udeholdets Frederik Bjerrum, der udnyttede et Energy-koks, men målmand Mathias Seldrup kom godt ud og fik lukket af.

Kampen blev endnu mere livlig i midterperioden, hvor Energy igen fik en super start. Zach Pochiro havde sidste stav på 2-0-scoringen, men igen stod Niklas Andersen, der virkelig var på dupperne, for forarbejdet - og det var virkelig høj klasse. Andersen kunne selv have hugget på mål, og det ville ni ud af ti spillere nok have gjort i den situation, men han bevarede roen og lagde pucken på tværs til Pochiro.

Og så var det ellers tæt på at gynge i Granly Hockey Arena, hvor fansene simpelt hen elsker det, når det går godt i kampene mod SønderjyskE.

Simionis folk var dog ikke sådan at slå ud at stilen. Holdet skulle kun bruge knapt tre minutter på at ændre 0-2 til 2-2. Unægtelig stærk kommet igen af SønderjyskE, hvis mål blev sat ind af Josh McDonald og Christian Silfver.

Dermed var SønderjyskE totalt åbent inden de sidste 20 minutter af den meget afvekslende kamp, hvor der også blev skruet mere og mere op for intensiteten i nærkampene - og det er jo noget af det, som publikum virkelig elsker at se.

Kampen syntes afgjort efter yderligere to SønderjyskE-scoringer. Målene til føring på 3-2 og 4-2 sat ind af Anders Førster og Josh McDonald, men Energy ville det anderledes og fik virkelig lagt pres på i slutfasen - og det gav bonus med scoringer af Travis Brown og Zach Pochiro.

Dermed var 2-4 blevet til 4-4 - og så måtte spillerne på overarbejde. Overtiden kastede ingen scoringer af sig, og så skulle afgørelsen findes i en omgang straffeslag. Her afgjorde Josh McDonald altså sagen til SønderjyskE's fordel.

Men hvilken kamp. Så er der noget ved at gå til ishockey.