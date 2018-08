Silkeborg fyrer træneren efter elendig start i 1.division

En skidt start i 1. division har fået Superliga-nedrykkeren Silkeborg til at fyre træner Peter Sørensen.

Cheftræner Peter Sørensen er fyret i fodboldklubben Silkeborg IF efter en skidt start på sæsonen i 1. division.

Silkeborg rykkede i sidste sæson ud af Superligaen, og klubben har haft det svært i de første tre kampe.

Det er blot blevet til et enkelt point. I weekenden tabte den midtjyske klub med 0-3 på hjemmebane til HB Køge.

- Nedrykningen og den efterfølgende skæve start på sæsonen har fået bestyrelse og direktion til at vurdere, at der - populært sagt - trænger til at blive rørt rundt i gryden.

- Afslutningen på sidste sæson og begyndelsen på denne har været utilfredsstillende, siger Silkeborg-direktør Kent Madsen til klubbens hjemmeside.

Peter Sørensen kom til Silkeborg i efteråret 2015 på et tidspunkt, hvor klubben lå i 1. division.

I sit første år førte han midtjyderne op i landets bedste række, hvor holdet i 2016/17-sæsonen opnåede en niendeplads.

I den efterfølgende sæson spillede Silkeborg sig frem til pokalfinalen, hvor holdet måtte se sig besejret af Brøndby. Sideløbende kæmpede Sørensen og hans spillere for at undgå nedrykning fra Superligaen.

Klubben endte dog i de nervepirrende playoffkampe og blev i sidste ende slået af Esbjerg over to kampe.

Peter Sørensen havde titel af manager i Silkeborg, hvilket betød, at han både varetog jobbet som cheftræner og sportsdirektør.

Silkeborg har tirsdag genindsat udviklingschef Jesper Stüker som sportschef og arbejder på en løsning som cheftræner.

- Vi arbejder på højtryk, men skal lige have endelig aftale på plads, før vi kan offentliggøre løsningen, siger Kent Madsen.

Silkeborg, der ligger næstsidst i 1. division, møder på søndag Roskilde på udebane.