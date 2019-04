Sikker sejr: Holsted kom fint ud af starthullerne - se videoen

- Det var fint, men desværre tabte vi matchen. Vi må tage dem, når de kommer til Slangerup, sagde Zmarzlik, der nu nok næppe kommer til at køre ret mange matcher for sjællænderne, der også har talentfulde Mikkel Michelsen som A-kører.

Nicki Pedersen blev Holsted-topscorer med 15 point, men han var hårdt udfordret undervejs af en særdeles velkørende Bartosz Zmarzlik, der i fjor blev toer i kampen om det individuelle verdensmesterskab. Slangerup havde hyret den 24-årige polak ind til matchen, og det var først og fremmest hans fortjeneste, at gæsterne ikke blev sendt hjem med et noget større nederlag.

Og han kan også fortsat gøre det med så høj en fart, at konkurrenterne har rigtig svært ved at følge med. Det satte han en tyk streg under, da Pedersen, der i år for første gang siden 2002 ikke er en del af grandprix-serien, og Holsted onsdag aften åbnede ligasæsonen med en sikker hjemmesejr på 47-40 over Slangerup.

Nicki Pedersen blev topscorer for Holsted med 15 point, men undervejs blev han hårdt presset af polske Bartosz Zmarzlik, der i denne sæson er et godt bud på en individuel verdensmester. Foto: Chris U. Pedersen

Første arbejdsdag

Hos Holsted gjorde René Bach det også rigtig fint. Han er kommet til fra Esbjerg op til denne sæson, og den nybagte far stod for i alt 10 point. Det samme gjorde Rasmus Jensen, der er i denne sæson er dumpet ned som C-kører. "Rasser" var endda uheldig med at have maskinskade undervejs, så han kunne snildt have kørt sig til et point eller to mere.

Det var også første arbejdsdag for Lars Munkedal, der er ny sportschef og holdleder i Holsted. I mange år var han ellers synonym med ligaholdet i netop Slangerup.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi vandt og fik en god start på sæsonen. Jeg ville gerne have vundet med et par point mere, men sådan vil det nok altid være, mente Lars Munkedal efter premieresejren.

Og han erkendte efterfølgende, at det have været lidt underligt at have Slangerup som modstander.

- Jeg lavede faktisk en lille bommert undervejs i matchen, da jeg råbte efter en af Slangerups kørere. Jeg ville lige hjælpe ham, men jeg tror nu ikke, at det rigtig blev opdaget, sagde han med et grin.

Næste match i ligaen køres førstkommende onsdag, hvor Slangerup igen skal en tur til det jyske, når kørerne fra Grindsted, der i denne sæson føres an af rutinerede Hans Andersen, holder klar bag startsnoren.