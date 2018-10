Sidste års vindere forsvarer titel i Eremitageløbets jubilæum

Abdi Ulad vandt Eremitageløbet for fjerde år i træk, og Sylvia Kiberenge gentog sidste års sejr hos kvinderne.

Abdi Ulad og Sylvia Kiberenge kan igen i år kalde sig vindere af det traditionsrige motionsløb Eremitageløbet.

I den 50. udgave af løbet var de således de hurtigste hos henholdsvis mændene og kvinderne.

Det er ikke uvant for nogen af dem at komme hurtigst i mål. Abdi Ulad har nu vundet løbet hos herrerne fire år i træk og fem gange i alt, mens Sylvia Kiberenge vandt for andet år i træk og tredje gang i alt.

Den 13,3 kilometer lange og kuperede rute i Dyrehaven nord for København blev for OL-løberen Abdi Ulads vedkommende tilbagelagt på 40 minutter og 7 sekunder, hvilket var tre sekunder langsommere end hans vindertid sidste år.

Ulads tid var 1 minut og 21 sekunder hurtigere end Marcus Rønn, der blev nummer to.

Hos kvinderne var Sylvia Kiberenge den hurtigste. Selv om hun var over to minutter langsommere end sin vindertid sidste år, var tiden 46 minutter og 33 sekunder stadig 4 minutter og 15 sekunder hurtigere end Mette Willer på andenpladsen.

Siden 1983 har ruten været 13,3 kilometer. På herresiden tilhører løbsrekorden Henrik Jørgensen, der i 1987 brugte 38 minutter og 40 sekunder på at vinde løbet, mens Anna Emilie Møller for to år siden brugte 43 minutter og 45 sekunder hos kvinderne.