Mitchelton-Scott-rytteren Daryl Impey vandt cykelløbet Tour Down Under i 2018, og også i 2019 kan han nu notere et stort resultat.

Fredag kørte han først over stregen på løbets 4. etape ved at vinde spurten i en eksklusiv gruppe af ryttere.

Han vandt foran CCC-rytteren Patrick Bevin, der fortsat fører løbet samlet. Astanas Luis León Sanchez blev nummer tre på etapen, hvilket også er hans placering i klassementet.

Impey er samlet på andenpladsen. Dimension Datas Michael Valgren er bedst placerede dansker på 31.-pladsen, 53 sekunder efter Bevin.

- Det var en fantastisk sejr i dag. Vi vidste, det ville blive svært at vinde, siger Impey ifølge nyhedsbureauet AP.

- Jeg vidste, at hvis jeg lagde mig ved Paddy Bevin (Patrick Bevin, red.), ville jeg have en god chance for at vinde, så det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger han.

Den 129,2 kilometer lange etape til Campbelltown bød på flere hårde bakker, og det var derfor en decimeret gruppe, der nåede først frem til målstregen.

I weekenden venter flere hårde prøvelser for rytterne. Etapeløbet slutter søndag med kongeetapen, der ender med den stejle stigning Willunga Hill.