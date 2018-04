Sevilla føler sig vant til storkampe før Bayern-møde

Sejr over Manchester United og 2-2 mod Barcelona har gjort Sevilla klar til CL-kvartfinale mod Bayern München.

Med tre Europa League-titler i de seneste fire sæsoner er Sevilla blandt de mest succesfulde hold i europæiske klubturneringer, men i et større perspektiv er Simon Kjærs klub alligevel at regne for en europæisk lillebror.

Hjemme i Spanien står klubben sædvanligvis i skyggen af Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid - og aktuelt også af Valencia, Villarreal og lokalrivalen Real Betis - men i europæisk sammenhæng går det over forventning.

I Champions Leagues ottendedelsfinaler lykkedes det for Sevilla at ekspedere Manchester United ud af turneringen, og tirsdag aften gælder det den første kvartfinale mod Bayern München.

Her skal Sevilla ride videre på bølgen af gode præstationer mod store hold. Så sent som i weekenden var holdet tæt på at tildele Barcelona sæsonens første nederlag, men måtte til sidst nøjes med 2-2.

- Vi er blevet vant til at spille de her højintense kampe med tre dages mellemrum. Det hjælper os til at forløse det talent, som vores hold har, siger Sevilla-træner Vincenzo Montella.

Weekendens remis mod Barcelona var en god generalprøve før mødet med Bayern München, mener midtbanespilleren Pablo Sarabia.

- Det er forskellige kampe, men Bayern München og Barcelona har den samme spilfilosofi. Vi bliver nødt til at spille med samme intensitet og været meget effektive.

- Vi skal sætte vores lid til vores egne våben, og så må vi se, om det i sidste ende er nok til at slå Bayern ud, siger Sarabia.

I tyskernes lejr har man også lagt mærke til, at Sevilla ofte præsterer sit bedste mod de formodede stærkeste modstandere.

- Det bedste eksempel på Sevilla styrker kunne vi se i deres kamp mod Barcelona i lørdags. Det er et af de farligste hold, som vi kunne have trukket, siger Bayern-forsvarer Javi Martínez.

Sevilla må se bort fra den karantæneramte midtbanespiller Ever Banega, mens tyskerne er uden en muskelskadet Arturo Vidal og en langtidsskadet Manuel Neuer.