Den spanske golfspiller blev diskvalificeret ved Saudi International for at have ødelagt mindst fem greens.

Den spanske golfspiller Sergio Garcia undskylder i et opslag på Instagram for sin opførsel ved turneringen Saudi International i sidste måned.

Her blev den hæderkronede spiller diskvalificeret og bortvist, efter at han ødelagde mindst fem greens med sin kølle i raseri over sit spil.

I opslaget skriver Garcia, at han "skammer" sig.

- Jeg undskylder over for mine fans og mine medkonkurrenter. Det, der skete, er ikke et eksempel til efterfølgelse, og det er ikke, hvem jeg virkelig er, skriver den 39-årige spanier.

- Jeg er en følelsesladet spiller, og selvom jeg ser det som en stor styrke, så er det også en svaghed.

Spanieren har skrevet opslaget kort før sin tilbagevenden til PGA Tour i weekenden, hvor han deltager i Genesis Open i Los Angeles, USA.

Ifølge Garcia er turneringen ekstra vigtig, da han gerne vil vise, at hans vredesudbrud i Saudi-Arabien var en engangsforeteelse.

Det er dog ikke atypisk, at spanieren, der har vundet 31 internationale turneringer siden sin debut i 1999, viser sine følelser på greenen.

- Det er noget, jeg åbenlyst skammer mig over, siger Sergio Garcia i et interview med Golf Channel.

- Jeg er ikke stolt, men det eneste, jeg kan gøre, er at undskylde, håbe at folk accepterer det, vise alle hvem jeg er, og hvordan man opfører sig på banen med respekt. Ikke bare for fans, men også medspillere.

Garcia vandt i 2017 US Masters, og hans seneste turneringssejr var ved Andalucia Masters i Spanien i oktober.