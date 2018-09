Serena Williams viste skræmmende styrke i semifinalen ved US Open og er klar til sin niende finale i New York.

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams er klar til finalen ved grand slam-turneringen US Open.

Det står klart, efter at hun natten til fredag ekspederede den 19.-seedede lette, Anastasija Sevastova, ud af turneringen på blot 66 minutter.

Det skete med de stensikre sejrscifre 6-3, 6-0.

Serena Williams, der er seedet som nummer 17, har tidligere vundet US Open seks gange og står lørdag i sin niende finale i turneringen.

Den 36-årige tennisstjerne får dermed muligheden for at tangere Margaret Courts rekord for flest vundne grand slam-titler - 24.

Det er blot syv måneder siden, at Serena Williams vendte tilbage til sporten, efter at hun sidste år fødte sit første barn.

Serena Williams skal i finalen møde vinderen af kampen mellem japanske Naomi Osaka og amerikanske Madison Keys.