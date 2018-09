Serena og Stephens er klar til kvartfinalerne ved US Open

Amerikanernes håb om igen at se en landsmand løfte trofæet ved grand slam-turneringen US Open lever stadig i bedste velgående.

Således sikrede både Serena Williams og den forsvarende mester Sloane Stephens sig avancement til kvartfinalerne efter søndagens fjerderundekampe.

Sent søndag aften dansk tid slog Serena Williams først den useedede ester Kaia Kanepi 6-0, 4-6, 6-3.

Den 23-dobbelte grand slam-vinder så ud til at spadsere sig mod kvartfinalen efter at have sikret sig første sæt på blot 18 minutter.

Men Kaia Kanepi, der blandt andet slog den førsteseedede rumæner Simona Halep ud i første runde, viste tænder i andet sæt, som hun vandt - blandt andet ved hjælp af mange flotte forhåndsvindere.

Esteren kunne dog ikke holde niveauet i tredje sæt, og 36-årige Serena Williams bragte sig hurtigt foran 2-0.

Resten af sættet formåede amerikaneren at holde Kanepi på afstand, og der var aldrig rigtig tvivl om udfaldet af kampen.

Serena Williams præsterede 18 serveesser og 47 vindere i kampen. Hun kan se frem til et med møde den ottendeseedede tjekke, Karolína Plísková, i kvartfinalen.

Sloane Stephens, der vandt US Open sidste år, skulle i sin fjerderundekamp op mod den 15.-seedede belgier, Elise Mertens.

Stephens, der tabte til netop Mertens ved WTA-turneringen i Cincinnati i august, fik revanche og slog belgieren sikkert 6-3, 6-3.

Den tredjeseedede amerikaner skal i kvartfinalen møde lettiske Anastasija Sevastova.

- Jeg er sikker på, hun vil give mig kamp til stregen på tirsdag. Jeg ser virkelig frem til kampen, siger Stephens om sin kommende modstander, ifølge AFP.