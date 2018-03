Serena Williams taber søsterduel og er færdig i Indian Wells

Serena Williams er færdig i sin comebackturnering efter et nederlag i to sæt til storesøster Venus Williams.

De amerikanske tennissøstre stod natten til tirsdag over for hinanden i tredje runde ved WTA-turneringen i Indian Wells. Og her lykkedes det Venus at slå sin et år yngre lillesøster med cifrene 6-3, 6-4.

Dermed er ottendeseedede Venus klar til fjerde runde.

Og dermed blev tredje runde endestationen i Serena Williams' første WTA-turnering i mere end et år.

Den tidligere verdensetter forlod tennissporten i januar 2017, efter at hun vandt Australian Open og dermed tog sin 23. grand slam-titel.

Siden fødte hun en datter i september, og turneringen i Indian Wells var altså 36-årige Williams' første på topniveau i over et år.

På grund af sit lange fravær var hun useedet i turneringen, der populært betegnes som den uofficielle femte grand slam-turnering.

En større overraskelse indfandt sig også natten til tirsdag i Indian Wells.

Her blev ukrainske Elina Svitolina, der er nummer fire på verdensranglisten, sendt ud af turneringen i tredje runde af spanske Carla Suarez-Navarro.

Danske Caroline Wozniacki spillede sig mandag aften videre til ottendedelsfinalen i Indian Wells efter en uskøn og hårdt tilkæmpet sejr over verdens nummer 49, Aliaksandra Sasnovich.

I ottendedelsfinalen venter 20.-seedede russer Daria Kasatkina.