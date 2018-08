Serena Williams taber og fortsætter sløj optakt til US Open

Den amerikanske tennisspiller Serena Williams har svært ved at finde topformen forud for den kommende grand slam-turnering US Open.

Natten til onsdag dansk tid tabte Williams således i anden runde ved WTA-turneringen i Cincinnati til tjekkiske Petra Kvitova.

Kvitova vandt i tre sæt med cifrene 6-3, 2-6, 6-3.

Williams havde ellers spillet sig videre til anden runde med en stensikker sejr over australske Daria Gavrilova i første runde. Men det endte altså med et skuffende exit i anden runde for den amerikanske stjerne.

I Williams' seneste turnering i San José røg hun ud allerede i første runde efter karrierens klareste nederlag på 1-6, 0-6 til britiske Johanna Konta.

Og dermed har den 36-årige amerikaner fået en noget usikker optakt på hardcourt-underlaget forud for årets sidste grand slam-turnering, US Open, der går i gang 27. august.

Williams var dog også oppe imod hård modstand i nattens opgør.

På grund af sin rangering som nummer 27 på verdensranglisten var hun allerede i anden runde oppe imod verdens nummer seks, Petra Kvitova.

Og selv om Williams vandt et enkelt sæt, så var den stærke tjekkiske tennisspiller altså for stor en mundfuld for amerikaneren.

Serena Williams vendte i marts i år tilbage til tennisbanen efter lang tids fravær på grund af graviditet. Hun nåede blandt andet til finalen i Wimbledon i juli, som hun dog tabte til Angelique Kerber.

Danske Caroline Wozniacki er også med i turneringen i Cincinnati. I anden runde møder hun hollandske Kiki Bertens.