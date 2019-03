SØNDERJYSKE: Det bliver mestrene fra Aalborg, der bliver modstanderne for SønderjyskE i årets DM-semifinaler.

Det stod klart sent fredag aften, da grundspilsvinderne fra Rungsted valgte Frederikshavn, der samme aften slog Esbjerg Energy i den syvende og afgørende kvartfinale.

Dermed var Aalborg tilbage til sønderjyderne, og det giver SønderjyskE den fordel, at de indleder serien på hjemmebane.

Første kamp spilles på tirsdag den 26. marts klokken 20.30 i Vojens.

Herefter er der kampe i Aalborg fredag den 29. marts og tirsdag den 2. april. Derimellem ligger en kamp i Vojens søndag den 31. marts klokken 14.30.

Hvis serien ikke er afgjort efter fire kampe, spilles der herefter i Vojens fredag den 5. april klokken 19.30, Aalborg søndag den 7. april og slutteligt i Vojens tirsdag den 9. april klokken 19. Sidstnævnte vil med sikkerhed være en tv-kamp.

Det hold, der først vinder fire kampe, går i DM-finalerne.

SønderjyskE slog Rødovre 4-2 i kampe i semifinalerne efter at have tabt de to første opgør.