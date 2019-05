Semenya vil ikke følge nye regler og løber ny distance

Løberen Caster Semenya stiller op i 3000-meterløb ved stævne og slipper for at tage hormonnedsættende medicin.

Den sydafrikanske løber Caster Semenya stiller op i 3000-meterløb ved Diamond League-stævnet i Stanford i Californien i slutningen af juni.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Dermed slipper Semenya for at tage hormonnedsættende medicin forud for løbet, som hun ellers skulle have gjort, hvis hun havde stillet op i favoritdisciplinen, 800 meter.

Nye regler fra Det Internationale Atletikforbund (IAAF) betyder nemlig, at sportsfolk som Semenya med et højt niveau af mandlige kønshormoner medicinsk skal sænke deres testosteronniveau, hvis de vil konkurrere på eliteplan inden for visse discipliner.

Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund prøvede sagen ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS), men fik ikke medhold, og dermed trådte de nye regler i kraft 8. maj.

I forbindelse med dommen slog CAS fast, at IAAF's regler er diskriminerende, men nødvendige for at sikre fair konkurrence.

Semenya sagde efter dommen, at hun nægter at tage medicin for at kunne konkurrere.

- Nej! Det er en ulovlig fremgangsmåde.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske nu. Men ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Hvis nogen vil stoppe mig, er det deres problem, ikke mit, sagde hun.

Sydafrikas Atletikforbund har valgt at anke dommen til Den Schweiziske Forbundsdomstol.

Stævnet i Californien bliver det første for Semenya, siden de nye regler trådte i kraft.

Den 28-årige sydafrikaner har vundet guld i 800-meterløb ved både OL, VM og diverse andre stævner og står noteret for den fjerdebedste tid på distancen nogensinde blandt kvinder.